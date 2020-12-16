Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

23 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen program "Güldür Güldür Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 23 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

SHOW TV 23 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show