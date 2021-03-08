Bakan Soylu duyurdu: Kandil'e yazılan rapor ele geçirildi, yazışma dilleri Türkçe!Yeşilay Haftası'nda Pendikli öğrencilerden doğa etkinliği!Adem Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı Adem Bozkurt bulundu mu?Pendik Belediyesi farklı branşlarda meslek edindirme kursları açıyorTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Tuzla'ya müjdeli haberAlev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İskender'in sürprizi Çiçek'i şok ediyorHalil Sezai ve nişanlısı ayrıldı!Okullar Temmuz'da mı kapanacak? 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı 2021?Son dakika | Savunma Sanayi Başkanı Demir açıkladı: HİSAR-O+ testi başarıyla geçtiCeren Hindistan çocuk doğurmak için sevgilisinden isteklerini sıraladı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

9 Mart 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen program"Güldür Güldür Show" yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 9 Mart 2021 Salı yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 9 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT