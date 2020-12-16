Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü

31 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" yılbaşı özel bölümüyle evleri şenlendirmeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı...

Show TV 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ TANITIMI