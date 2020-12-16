Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümü
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" yılbaşı özel bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak...
31 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" yılbaşı özel bölümüyle evleri şenlendirmeye geliyor. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 31 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı...
Show TV 31 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ TANITIMI