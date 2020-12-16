Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür yeni bölümde neler olacak?

22 Aralık Salı Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam ise sevilen program "Güldür Güldür" yepyeni bölümüyle seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Aralık Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 22 Aralık 2020 Salı yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karşısına hamburgerci açılan, köfteci Hüseyin usta bu yeni duruma alışabilecek mi? Müşterilerini hamburgerciye kaptırmamak için Hüseyin usta ne gibi girişimlerde bulunacak? İbrahim Büyükak'ın köfteci'den şikayeti ne olabilir? Karısı Yeter ile evlilik yıldönümü kutlamak isteyen İsmail, turist Burcu, Nezaket teyze ve bütün taşıma araçlarından korkan İbrahim boğaz altında tur yapan bir denizaltı'da buluşursa neler olur? Denizaltı kaptanı bahadır mesleğine ne kadar hakim..

Evdeki buzdolabının garanti süresi dolar dolmaz bozulunca yetkili servis çağıran ve yeni bir dolap almamak konusunda ısrar eden Şevket'i, karısı Sinem yeni buzdolabı almaya ikna edebilecek mi? Tasarruf etmek adına dolabı tamir ettirmeye çalışan Şevket gerçekten kara geçebilecek mi? Kaymakamın köyü ziyaret edeceğini öğrenen Egeli Köy Muhtarı Bilal ve yardımcısı Fikri, Kaymakama layık bir karşılama yapabilecek mi? Fikri'nin İstanbul'da müzisyen olan yeğeni İbrahim'den karşılamada çalmasını isterse neler olacak? Metal grubuna üye olan İbrahim ve metalci arkadaşları köyde nasıl karşılanacak?