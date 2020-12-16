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Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 16 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı program yer alırken, akşam ise "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

16 Ocak 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı program yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 16 Ocak 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Show TV 16 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır. Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır.

Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız’ın asıl problemi daha başkadır. Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Feride’nin önerisiyle, restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK | 16 OCAK 2021 FRAGMANI İZLE

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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