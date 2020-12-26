Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

26 Aralık Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında Cumartesi Sürprizi' adlı yer alırken, akşam 20.00'da fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 26 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

06:00 Gülümse Yeter

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir.