Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de 26 Aralık Cumartesi yayın akışında neler olduğunu sizler için derledik. Gündüz kuşağında 'Cumartesi Sürprizi' adlı program yer alırken, akşam ise " Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisi yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak...
26 Aralık Cumartesi Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında Cumartesi Sürprizi' adlı yer alırken, akşam 20.00'da fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 26 Aralık Cumartesi Show TV yayın akışı...
Show TV 26 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir. Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir.