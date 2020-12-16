Show TV Yayın Akışı | Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle Show'da

20 Şubat 2021 Cumartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Cumartesi Sürprizi" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" nefesleri kesecek yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı...

SHOW TV 20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Ramo

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Bir Şansım Olsa

15:00 Mavi Boncuk

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk