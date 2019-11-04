Show Tv yayın akışı Pazartesi| Show Tv bugün ne var? 4 Kasım Pazartesi yayın akışı

4 Kasım Pazartesi günü televizyon izlemek isteyenler Show Tv'de neler olduğunu araştırmaya başladı Peki Show Tv yayın akışı pazartesi nasıl? Show Tv'de bugün ne var? Show Tv dizileri, filmleri, programları neler? Tüm merak edilenler haberin detayında...

SHOW TV 4 KASIM PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 YENİ GELİN

08:00 KENDİNE İYİ BAK

09:30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:30 KUAFÖRÜM SENSİN

16:00 AŞK AĞLATIR

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 ÇUKUR (YENİ BÖLÜM)

00:15 DEHŞETİN DİŞLERİ

01:45 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

SHOW TV YAPIMLARI NELERDİR?

Diziler

2017-: Çukur (Pazartesi 20.00)

2019-: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Cumartesi 20.00)

2019-: Aşk Ağlatır (Pazar 20.00)

Program

2017-: Seda ile Uğur'da

1992-: Show TV Türk Sineması Kuşağı

1992-: Show TV Yabancı Sinema Kuşağı

Yarışma

2015-: Gelin Evi

2017: Bir Sorun Mu Var? (Ali Sunal)

Güldürü

2013-: Güldür Güldür Show (FOX'tan geldi.)

2016-: Güldüy Güldüy Show

2018-: Demet Akbağ ile Çok Aramızda

Yaşam-Aktüel

2014-: Evrim Akın ile Ev Kuşu (Evrim Akın)

2015-: Nursel'in Evi (Nursel Ergin)

Dini Program

2014-: Mustafa Karataş ile Muhabbet Saati (Mustafa Karataş)

Magazin

1999-: Pazar Sürprizi (Elif Özkul)

2008-: Cumartesi Sürprizi (Elif Özkul)

Haber Kuşağı

2013-: Pınar Erbaş'la Haftasonu Haberleri (Pınar Erbaş)

2015-: Jülide Ateş'le Show Haber (Jülide Ateş)

SHOW TV FREKANS

Show TV HD, 4 Ocak 2011'de kurulan, önceleri sadece belli programlarda Digiturk'ten yayın yapan kanal, 12 Ocak 2014'ten itibaren Show TV ile eş zamanlı yayın yapan Show TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece Digiturk 322. Kanaldan izlenebilmekteyken 18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte Show TV HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından, D-Smart 23. kanaldan, KabloTV 24. kanaldan, Digiturk 22. kanaldan, Filbox 26. kanaldan, Türksat TKGS 4. kanaldan ve Tivibu 25. kanaldan da izlenebilmektedir.

Show TV, 7 Eylül 2016 tarihinde HD logosunu kaldırmıştır.

SHOW TV TARİHÇESİ

Show TV, Ciner Yayın Holding bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Show TV'nin Genel Müdürü Suavi Doğan'dır.

Show TV, Show Radyo ile birlikte, 1 Mart 1991'de Erol Aksoy, Dinç Bilgin, Haldun Simavi ve Erol Simavi tarafından Fransa'da kurulmuş ve yayınına "Başka Bir Alem!" sloganıyla Fransa üzerinden başlamıştır. 1 Mart 1992[1] tarihinde de Türkiye'de yayın hayatına başlamıştır. Yayına başladığı ilk dönemlerde yayınlanmayan Show Haber, aylar sonra ilk kez Mehmet Ali Birand tarafından 2 Mart 1992'de sunulmaya başlanmıştır. Kanal, Mart 1992'de Türkiye'ye de yayın yapmaya başlayınca, gerçek bir yayıncılık anlayışına girmiştir. Show TV, bir dönem kardeş kanalı olan Cine5 ile birlikte Türk televizyonculuğuna yeni soluk ve heyecan getirmiştir.

Kanalın ilk genel müdürü Güneri Civaoğlu'ydu. Show Haber'i kanalın ilk dönemlerinde Gülgün Feyman, 1996 ve 2002 yılları arasında da Reha Muhtar sunmuş, Reha Muhtar bu sayede dönemin Show TV'sinin en bilindik simalarından biri haline gelmiştir. 1993 yılında Erol Aksoy ve Dinç Bilgin ile ortak girişimi, 1994 yılında Erol Aksoy, Dinç Bilgin ve Aydın Doğan ile ortak girişimi, 1995 yılında tekrar Erol Aksoy ve Dinç Bilgin ile ortak girişimi olmuştur. 1997 yılında Erol Aksoy'ya geçmiştir. 2000 yılında Mehmet Emin Karamehmet tarafından satın alındı.

90'larda Arena adıyla yayınladıkları en iyi haber programının yayınlandığı tartışma programıyla büyük beğeni kazanan Show TV, yine 90'ların başında kırmızı nokta uygulamasıyla gece yarısı yayınlanan Tutti Frutti gibi programlarla erotik yayın yapmıştır. Bu erotik yayın daha sonradan RTÜK aracılığıyla kaldırılmış ve kaldırıldığı ilk aylarda, gece teletekst yayını ve ünlü yabancı dizilerin yayını yapılmıştır.

Show TV, yine 90'lı yıllarda Simpsonlar, Seinfeld, Sıkı Dostlar, Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgârı, Roseanne, Power Rangers, S.W.A.T., Superboy ve The Rookies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve geceyarısı kuşaklarında yayınlamıştır.

TRT ve Star TV'den sonra yayınladığı Bizimkiler, Sıdıka, Deli Yürek, Örümcek, Şehnaz Tango, Küçük İbo, Zehirli Çiçek, Sırılsıklam, Canısı, Haşlama Taşlama, Bu Sevda Bitmez, İki Kız Kardeş, Mirasyediler, Hangimiz Eşek, Gökkuşağı, Ana Kuzusu, Hemşerim, Ayşecik ve Zirvedekiler gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

Yarışma programlarında çığır açan Biri Bizi Gözetliyor'un 2000 yılında yayınlanan ilk sezonu Show TV'ye çok büyük reyting sağlamıştır.

Show TV ilk logosuyla, 90'lı yıllarda Türk insanının yaşamında önemli bir unsur olmuştur. Belgesel, müzik, sinema gibi yayınladıkları programların başlangıçlarındaki jenerikleriyle ve O harfinin içindeki renginin ve harfin şeklinin değişimiyle de akılda kalıcı kanallardan biri haline gelmiştir.

2002 - 2013

Show TV, 1 Ekim 2002 tarihinde yeni logosu ve yeni "Esas Show bu Show!" sloganıyla yeni yayın dönemine başlamıştır. Kanalın bu yeni döneminde Acun Ilıcalı, Serap Ezgü, Magic Necmi, Seda Sayan, Saba Tümer, Derya Baykal, Çağla Şikel ve Alişan gibi isimler, kanalın bu döneminin bilinen simalarından olmuşlardır. Serap Ezgü İle Biz Bize, Deryalı Günler gibi programlar da gündüz kuşağının izlenen programlarından olmuştur. Acun Firarda, kanalın 2000'lerde yayınlanan önemli gezi programlarından olmuştur. Ayrıca UçanKuş ve Pazar Keyfi kanalın vazgeçilmez magazin programları olmuştur.

Ekmek Teknesi, Tatlı Hayat, Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi, Dadı, Doktorlar ve Adını Feriha Koydum gibi beğenilen diziler başta olmak üzere günümüze dek toplam 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlayan Show TV, en çok farklı dizi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi, yalnızca 2 bölüm yayınlanan Kurtlar Vadisi Terör (2007) ve yine 2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizileri çok büyük izlenme oranları almaya başlamış ve mafya/silah içeren diziler modasını başlatmışlar, ancak diziler yüzünden RTÜK tarafından kanala pek çok yasaklama getirilmiştir.

Var Mısın Yok Musun?, Survivor Türkiye - Yunanistan, Fear Factor, Wipe Out, Şarkı Söylemek Lazım, Buzda Dans, Yemekteyiz gibi yabancı ve Gelinim Olur Musun? tarzı yerli menşeîli Show TV yarışmaları, çok izlenmelerinin yanı sıra Türk televizyonculuğunda yeni bir sayfa açarak yarışma furyası dönemini başlatmışlardır. Show TV, aynı zamanda 25 yarışma ile en çok sayıda farklı yarışma programı yayınlamış Türk televizyon kanalıdır.

29 Eylül 2005 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan Show Türk açılmıştır.

atv'nin el değiştirmesinden sonra kanalın yeni sahipleri ile uyum sorunu yaşayabileceklerini düşünen Ali Kırca ve diğer atv Haber çalışanlarının birçoğu, 31 Aralık 2007 tarihinde Show TV ile anlaşmışlar ve her zaman olduğu gibi Show Haber'i hafta içleri Ali Kırca sunmuştur. Hafta sonu haberlerini ise 31 Aralık 2007'den 31 Ağustos 2012'ye kadar Korcan Karar sunmuştur. Show Ana Haber bülteninden sonra yayınlanan Spor Sayfası programını hafta içleri Melih Gümüşbıçak, hafta sonları Merve Toy, Ebru Gürsoy ve Birsu Eren sunmuştur. Siyaset Meydanı programını her perşembe gecesi Ali Kırca sunmuştur. Show TV'nin seslendirme sanatçısı 2010 yılından itibaren Mehmet Onur'dur. Tuba Atav ise Korcan Karar'ın yerine hafta sonu haberlerini sunmaya başlamıştır.

Show TV, 3 Eylül 2012'den itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.

2013 - 2015

18 Mayıs 2013 tarihinde kanalın sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet'in, İnterbank ile ilgili kredi ilişkilerinden kaynaklanan 455 milyon dolar nedeniyle TMSF tarafından Show TV, 360, Digitürk, Alem FM, Lig Radyo, Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi ve BMC şirketlerine el konuldu.

Çukurova Holding, TMSF gözetiminde olmak üzere Show TV ve kardeş kanalları Show Türk ve Show Max'i 402 milyon dolara Ciner Medya Grubu'na sattı.

15 Haziran 2013'ten 5 Ocak 2014'e kadar Show Haber'i hafta içleri Erhan Çelik sundu. Hafta sonları ise Cansu Oyan sunmuştur. Ayrıca Show Kulüp'ün yayınına son verilmiştir. Kanalın yeni sezondaki yenilikleri nedeniyle Aşk Emek İster dizisi yayından kaldırıldı. atv'den Benim İçin Üzülme dizisini transfer etti. 5 Ağustos 2013'te hafta sonu haberleri Pınar Erbaş tarafından sunulmaya başlandı. 14 Aralık 2013'te kanala, FOX'tan Fatih Harbiye dizisi transfer edildi. Erhan Çelik'ten boşalan sunucu koltuğuna Ece Üner geçti ve hafta içi haberlerini sunmaya başladı.

TMSF'nin 30 Mayıs 2014'te yaptığı açıklama ile, Show TV'nin ve diğer kanalların Ciner Medya Grubu'na satışının iptaline ilişkin açılan dava sonucunda İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve böylelikle kanalların yeniden TMSF'ye geçtiğini duyurdu.

Ancak 18 Temmuz 2014'te, TMSF Show TV'nin haklarını yeniden Ciner Yayın Holding'e verdi.

9 Ocak 2015'te, İstanbul 4. İdare Mahkemesi Çukurova Holding'in başvurusu üzerine açılan davada Show TV'nin Ciner Yayın Holding'e devrini iptal etti ve kanal yeniden TMSF'ye geçti.[6]

2015 - günümüz

5 Haziran 2015'te, mahkeme Show TV'nin Ciner Yayın Holding'e geri verilmesini karara bağladı.