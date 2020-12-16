Show TV Yayın Akışı | Ramo yeni bölümde neler olacak?

25 Aralık Cuma Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam 20.00'da fenomen dizi "Ramo" seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 25 Aralık Cuma Show TV yayın akışı...

Show TV 25 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Ramo

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihangir de Yavuz’un Vasili’yle işbirliği yaptığını öğrenir ve adamlarını Yavuz’un peşine takar. Yavuz, dört bir yandan sıkışmıştır artık. Sibel de bütün enerjisiyle Ramo’ya yardım ediyordur. Ramo, Yavuz’u bulduğunda hiç beklemediği, çok büyük bir sürprizle karşılaşır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer. Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.

Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.