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Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Ramo" 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

19 Şubat 2021 Cuma TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Ramo" nefesleri kesecek yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 19 ŞUBAT 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa                                                                                                                               15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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