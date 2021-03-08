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Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 19 Mart 2021 Cuma yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Ramo" 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

19 Mart 2021 Cuma TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Ramo" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 19 Mart 2021 Cuma yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı |Ramo yeni bölümüyle Show'da

SHOW TV 19 MART 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:30 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:45 Kalp Atışı
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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