Show TV'den Pınar Gültekin Skandalı! Yayınladıkları videoya tepkiler çığ gibi büyüyor

Show TV’deki bir magazin programında, Cemal Metin Avcı adlı şahıs tarafından katledilen Pınar Gültekin’in görüntülerinin anlamsız bir şarkı ile yayınlanması üzerine kanala karşı sosyal medya kullanıcıları tarafından sert tepkiler verildi.

Ciner Yayın Holding çatısı altında bulunan Show TV’de yayımlanan magazin programında, “2020’nin Olayları” adlı kategoride, Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde ekranlara getirildi.

ELEŞTİRİLER ARDI ARDINA GELDİ

Yayınlanan video, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılar, acımasızca öldürülen Pınar Gültekin'in ekranlara verilen görüntülerinin şarkı ile çok yanlış konumlandırıldığını öne sürdü. Aynı zamanda kanal, bu tarz içerik paylaşımı ile tek derdinin reyting olduğunu dile getiren vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir

Son dakika... Pınar Gültekin'in babası kendisini arayan CHP'li vekilin adını açıkladı

CHP'li milletvekilden Pınar Gültekin'in ailesine skandal teklif: Davadan çekilin

Acısı bir kez daha hatırlandı! Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde keşif yapıldı

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme: Sanığa akıl sağlığı testi yapılacak

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ın kan donduran ifadesi: İçkime ilaç atıp 2 erkeğe tecavüz ettirdi

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, mahkeme salonunda yargılanacak!

Pınar Gültekin'i hayattan koparan cani Cemil Metin Avcı'nın ifadesi kan dondurdu

Pınar Gültekin'in katili kan dondurdu! Bozulan kokoreçleri yaktığını söylemiş

Pınar Gültekin'i katleden caninin kardeşi Mertcan Avcı'nın ifadesi kan dondurdu!

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Bir kişi daha tutuklandı

Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Halatla bağlanıp cenin pozisyonunda varile konulmuş

Pınar Gültekin'in katili 5 milyon TL tazminat vermeyi kabul etti