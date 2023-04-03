Shoya Fujii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoya Fujii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shoya Fujii kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shoya Fujii ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.