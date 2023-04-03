Shoya Fujii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shoya Fujii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shoya Fujii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shoya Fujii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shoya Fujii 14 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 藤井 奨也 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shoya Fujii Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MinebeaMitsumi FC futbol takımında oynamaktadır. MinebeaMitsumi FC takımına 19 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Shoya Fujii'nin MinebeaMitsumi FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Shoya Fujii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shoya Fujii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Mart 2023 yılında MinebeaMitsumi
Shoya Fujii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shoya Fujii şuan MinebeaMitsumi FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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