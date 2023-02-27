Shpresim Fazlija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shpresim Fazlija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shpresim Fazlija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shpresim Fazlija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shpresim Fazlija 8 Mart 1997 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shpresim Fazlija Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mapa Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Shpresim Fazlija'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shpresim Fazlija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shpresim Fazlija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Shpresim Fazlija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shpresim Fazlija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Etoile Carouge FC II

1 Temmuz 2016 yılında Etoile Carouge

1 Ocak 2017 yılında Plan-les-Ouates

26 Temmuz 2018 yılında KF Liria

1 Temmuz 2019 yılında FC Echichens

5 Ağustos 2020 yılında FC Echallens

31 Ağustos 2021 yılında E. Ettelbrück

Shpresim Fazlija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shpresim Fazlija şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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