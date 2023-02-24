Shqiprim Taipi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shqiprim Taipi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shqiprim Taipi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shqiprim Taipi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shqiprim Taipi 19 Şubat 1997 tarihinde Bujanovac şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shqiprim Taipi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Shqiprim Taipi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shqiprim Taipi'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shqiprim Taipi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shqiprim Taipi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shqiprim Taipi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shqiprim Taipi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Horizont

30 Haziran 2016 yılında Shkendija

1 Temmuz 2017 yılında FC Shkupi

30 Ocak 2018 yılında Shkendija

31 Ocak 2018 yılında FC Prishtina

30 Haziran 2018 yılında Shkendija

19 Ocak 2019 yılında KF Skënderbeu

17 Temmuz 2021 yılında FK Kukësi

Shqiprim Taipi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shqiprim Taipi şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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