Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

SHREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ KONUSU

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

SHREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ KÜNYE

Orijinal adı : Shrek Forever After

Yönetmen : Mike Mitchell

Senaryo : Dreamworks Animation, Josh Klausner, Tim Sullivan, Darren Lemke

Türü : Animasyon, Aile , Fantastik , Komedi , Macera

SHREK 4: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ SESLENDİRMENLERİ

Cameron Diaz

Eddie Murphy

Mike Myers

Antonio Banderas