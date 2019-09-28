Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar..
Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede ve kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
SHREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ KONUSU
Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.
SHREK: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ KÜNYE
Orijinal adı : Shrek Forever After
Yönetmen : Mike Mitchell
Senaryo : Dreamworks Animation, Josh Klausner, Tim Sullivan, Darren Lemke
Türü : Animasyon, Aile , Fantastik , Komedi , Macera
SHREK 4: SONSUZA DEK MUTLU FİLMİ SESLENDİRMENLERİ
Cameron Diaz
Eddie Murphy
Mike Myers
Antonio Banderas
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