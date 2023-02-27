Shu Kurata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shu Kurata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shu Kurata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shu Kurata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shu Kurata 23 Kasım 1988 tarihinde Takatsuki, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 倉田 秋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shu Kurata Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Shu Kurata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2007 tarihinde katılmıştır. Shu Kurata'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shu Kurata Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shukurata10/

Shu Kurata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shu Kurata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.45 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shu Kurata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shu Kurata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2010 yılında JEF Utd. Chiba

31 Ocak 2011 yılında Gamba Osaka

1 Şubat 2011 yılında Cerezo Osaka

31 Ocak 2012 yılında Gamba Osaka

Shu Kurata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shu Kurata şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shu Kurata Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Takatsuki FC Falcon (1995-2000), Gamba Osaka Jr Yth (2001-2003), Gamba Osaka Yth (2004-2006)

Japonya takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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