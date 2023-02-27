Shu Morooka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shu Morooka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shu Morooka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shu Morooka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shu Morooka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shu Morooka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shu Morooka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shu Morooka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shu Morooka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shu Morooka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shu Morooka 9 Aralık 2000 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 師岡 柊生 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shu Morooka Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shu Morooka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shu Morooka'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shu Morooka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shu Morooka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Tokyo Int Univ.

1 Şubat 2023 yılında Kashima Antlers

Shu Morooka kimdir

Shu Morooka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shu Morooka şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Shu Morooka nereli

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