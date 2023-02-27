Shu Morooka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shu Morooka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shu Morooka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shu Morooka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.