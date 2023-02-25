Shuai Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuai Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuai Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuai Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuai Li 18 Haziran 1995 tarihinde Shenyang, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuai Li Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuai Li, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shuai Li'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shuai Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuai Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuai Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuai Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Mafra U19

1 Ocak 2016 yılında DL Yifang

30 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında SH Port

Shuai Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuai Li şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Shuai Li Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 21 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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