Shuai Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuai Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuai Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuai Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuai Li 19 Mayıs 1994 tarihinde Guiyang şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuai Li Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Shuai Li'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shuai Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuai Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuai Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuai Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Laochenggen

1 Haziran 2012 yılında GZ Renhe

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U19

31 Aralık 2012 yılında GZ Renhe

1 Ocak 2013 yılında YC Helanshan

31 Aralık 2014 yılında GZ Renhe

1 Ocak 2015 yılında YC Helanshan

31 Mayıs 2015 yılında GZ Renhe

26 Haziran 2015 yılında NMG Zhongyou

31 Aralık 2015 yılında BJ Renhe

22 Şubat 2016 yılında NMG Zhongyou

31 Aralık 2016 yılında BJ Renhe

13 Mart 2017 yılında HLJ Lava Spring

19 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Shuai Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuai Li şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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