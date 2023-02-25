Shuai Pei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuai Pei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuai Pei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuai Pei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuai Pei 14 Ocak 1993 tarihinde Shenyang şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 裴帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuai Pei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuai Pei, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Shuai Pei'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuai Pei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuai Pei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuai Pei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuai Pei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CC Yatai

22 Haziran 2017 yılında TJ Quanjian

24 Şubat 2020 yılında SZ FC

Shuai Pei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuai Pei şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shuai Pei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2007-2010Changchun Yatai

Çin takımında 3 numaralı formasıyla 14 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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