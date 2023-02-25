Shuai Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuai Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuai Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuai Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuai Yang 28 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuai Yang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shuai Yang'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuai Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuai Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuai Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuai Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Liaoning FC

12 Şubat 2019 yılında CQ Dangdai Lif.

26 Nisan 2022 yılında HN S. Longmen

Shuai Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuai Yang şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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