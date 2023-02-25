Shuai Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuai Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuai Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuai Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuai Zhang 12 Eylül 1997 tarihinde Baotou, Inner Mongolia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuai Zhang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shuai Zhang'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shuai Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuai Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuai Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuai Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2017 yılında Yokohama SCC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2018 yılında IM Zhongy. Res.

31 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2021 yılında Spansko

24 Ağustos 2022 yılında MZ Hakka

26 Ağustos 2022 yılında ZB Cuju

31 Aralık 2022 yılında MZ Hakka

Shuai Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuai Zhang şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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