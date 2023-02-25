Shuaihang Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuaihang Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuaihang Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuaihang Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuaihang Feng 21 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冯率航 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuaihang Feng Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuaihang Feng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shuaihang Feng'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 28 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuaihang Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuaihang Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuaihang Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuaihang Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında CC Yatai

1 Temmuz 2020 yılında Changchun Res.

1 Nisan 2021 yılında CC Yatai U21

30 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Shuaihang Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuaihang Feng şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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