Shugo İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shugo İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shugo İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shugo İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shugo İnoue 11 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 秀悟 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shugo İnoue Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shugo İnoue'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shugo İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shugo İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Momoyama Gak.
Shugo İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shugo İnoue şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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