Shuhao Zhao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuhao Zhao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuhao Zhao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuhao Zhao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuhao Zhao 18 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赵舒豪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuhao Zhao Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Shuhao Zhao'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuhao Zhao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuhao Zhao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuhao Zhao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuhao Zhao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2017 yılında HB Elite

25 Mart 2021 yılında WH Three Towns

30 Mart 2022 yılında NT Zhiyun

4 Ağustos 2022 yılında SJZ Kungfu

31 Aralık 2022 yılında NT Zhiyun

Shuhao Zhao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuhao Zhao şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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