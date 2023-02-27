Shuhei Matsubara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuhei Matsubara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuhei Matsubara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuhei Matsubara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuhei Matsubara 11 Ağustos 1992 tarihinde Hakodate, Hokkaido şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 松原 修平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuhei Matsubara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuhei Matsubara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Shuhei Matsubara'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuhei Matsubara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuhei Matsubara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuhei Matsubara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuhei Matsubara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Fagiano Okayama

1 Mart 2012 yılında F. Okayama NEXT

1 Şubat 2015 yılında Fagiano Okayama

7 Ocak 2017 yılında Kamatam. Sanuki

6 Ocak 2018 yılında Thespaku. Gunma

5 Ocak 2019 yılında Shonan Bellmare

4 Ocak 2020 yılında Thespaku. Gunma

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

31 Mart 2022 yılında H. C. Sapporo

Shuhei Matsubara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuhei Matsubara şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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