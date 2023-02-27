Shuhei Mizoguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuhei Mizoguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuhei Mizoguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuhei Mizoguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuhei Mizoguchi 13 Şubat 2004 tarihinde ---, Ibaraki şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 溝口 修平 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuhei Mizoguchi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuhei Mizoguchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shuhei Mizoguchi'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shuhei Mizoguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuhei Mizoguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shuhei Mizoguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuhei Mizoguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kashima Antlers

Shuhei Mizoguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuhei Mizoguchi şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kashima Antlers

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.