Shuhei Tokumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuhei Tokumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuhei Tokumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuhei Tokumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuhei Tokumoto 12 Eylül 1995 tarihinde Itoman, Okinawa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 徳元 悠平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuhei Tokumoto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Shuhei Tokumoto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shuhei Tokumoto'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shuhei Tokumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuhei Tokumoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuhei Tokumoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuhei Tokumoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında FC Ryukyu

4 Ocak 2020 yılında Fagiano Okayama

9 Ocak 2023 yılında FC Tokyo

Shuhei Tokumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuhei Tokumoto şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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