Shuji Kasajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuji Kasajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuji Kasajima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuji Kasajima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuji Kasajima 6 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 笠島 柊二 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuji Kasajima Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shuji Kasajima'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuji Kasajima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuji Kasajima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Shuji Kasajima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuji Kasajima şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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