Shukhrat Mukhammadiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shukhrat Mukhammadiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shukhrat Mukhammadiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shukhrat Mukhammadiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shukhrat Mukhammadiev 24 Haziran 1989 tarihinde Shahrisabz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шуҳрат Муҳаммадиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shukhrat Mukhammadiev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shukhrat Mukhammadiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shukhrat Mukhammadiev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shukhrat Mukhammadiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shukhrat Mukhammadiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shukhrat Mukhammadiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shukhrat Mukhammadiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Nasaf Qarshi

9 Ocak 2017 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2022 yılında Qizilqum

12 Ocak 2023 yılında Nasaf Qarshi

Shukhrat Mukhammadiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shukhrat Mukhammadiev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shukhrat Mukhammadiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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