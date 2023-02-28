Shukhratillo Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shukhratillo Rakhmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shukhratillo Rakhmanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shukhratillo Rakhmanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shukhratillo Rakhmanov 14 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шухратилло Рахманов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shukhratillo Rakhmanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına - tarihinde katılmıştır. Shukhratillo Rakhmanov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shukhratillo Rakhmanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shukhratillo Rakhmanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shukhratillo Rakhmanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shukhratillo Rakhmanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shukhratillo Rakhmanov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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