Shumpei Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shumpei Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shumpei Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shumpei Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shumpei Tanaka 6 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 純平 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shumpei Tanaka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Shumpei Tanaka'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shumpei Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shumpei Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shumpei Tanaka şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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