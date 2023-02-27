Shun Ayukawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shun Ayukawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shun Ayukawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shun Ayukawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shun Ayukawa 15 Eylül 2001 tarihinde Kasugai, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鮎川 峻 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shun Ayukawa Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shun Ayukawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Shun Ayukawa'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shun Ayukawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shun Ayukawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shun Ayukawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shun Ayukawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Sanf. Hiroshima

Shun Ayukawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shun Ayukawa şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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