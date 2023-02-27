Shun Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shun Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shun Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shun Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shun Nakamura 24 Şubat 1994 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 駿 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shun Nakamura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shun Nakamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Shun Nakamura'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shun Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shun Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shun Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shun Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Komazawa Univ.

1 Şubat 2016 yılında Thespaku. Gunma

7 Ocak 2017 yılında Monte. Yamagata

9 Ocak 2021 yılında Shonan Bellmare

13 Temmuz 2021 yılında Avispa Fukuoka

Shun Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shun Nakamura şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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