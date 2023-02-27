Shun Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shun Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shun Yoshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shun Yoshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shun Yoshida 28 Kasım 1996 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉田 舜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shun Yoshida Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MULTI SPEED yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shun Yoshida'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shun Yoshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shun Yoshida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shun Yoshida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shun Yoshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Hosei Univ.

9 Haziran 2017 yılında SC Sagamihara

31 Ocak 2018 yılında Hosei Univ.

1 Şubat 2019 yılında Thespaku. Gunma

4 Ocak 2020 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2023 yılında Urawa Reds

Shun Yoshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shun Yoshida şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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