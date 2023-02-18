Shung Ngai Enson Kwok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shung Ngai Enson Kwok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shung Ngai Enson Kwok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shung Ngai Enson Kwok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shung Ngai Enson Kwok 11 Kasım 1999 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. Hong Kong,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da 郭祟毅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shung Ngai Enson Kwok Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shung Ngai Enson Kwok, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Macva Sabac futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shung Ngai Enson Kwok'nin FK Macva Sabac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shung Ngai Enson Kwok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ensonk/

Shung Ngai Enson Kwok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shung Ngai Enson Kwok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shung Ngai Enson Kwok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shung Ngai Enson Kwok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Temmuz 2021 yılında Timok Zajecar

5 Temmuz 2022 yılında Macva

Shung Ngai Enson Kwok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shung Ngai Enson Kwok şuan FK Macva Sabac takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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