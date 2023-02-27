Shunki Higashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunki Higashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunki Higashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunki Higashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunki Higashi 28 Temmuz 2000 tarihinde Ozu, Ehime şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 東 俊希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunki Higashi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Shunki Higashi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 2 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Shunki Higashi'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shunki Higashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/h.shunki____0728/

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Shunki Higashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunki Higashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Shunki Higashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunki Higashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2018 yılında Sanf. Hiroshima

Shunki Higashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunki Higashi şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shunki Higashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kita SSC, FC Zebra, Sanfrecce Hiroshima

Japonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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