Shunsuke Ando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Ando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Ando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunsuke Ando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunsuke Ando 10 Ağustos 1990 tarihinde Setagaya-ku, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安藤 駿介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunsuke Ando Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shunsuke Ando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2009 tarihinde katılmıştır. Shunsuke Ando'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shunsuke Ando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunsuke Ando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shunsuke Ando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunsuke Ando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2013 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2014 yılında Kawasaki Front.

Shunsuke Ando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunsuke Ando şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tokyo Valor SC West (1997-2002), Kawasaki Frontale Jr Yth (2003-2005), Kawasaki Frontale Yth (2006-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.