Shunsuke Hasunuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Hasunuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Hasunuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunsuke Hasunuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunsuke Hasunuma {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunsuke Hasunuma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shunsuke Hasunuma'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunsuke Hasunuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunsuke Hasunuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunsuke Hasunuma şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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