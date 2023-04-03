Shunsuke Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Kaneko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunsuke Kaneko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunsuke Kaneko {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 金子 俊輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunsuke Kaneko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shunsuke Kaneko'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunsuke Kaneko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunsuke Kaneko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunsuke Kaneko şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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