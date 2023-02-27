Shunsuke Mito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Mito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Mito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunsuke Mito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunsuke Mito 28 Eylül 2002 tarihinde ---, Yamaguchi şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三戸 舜介 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunsuke Mito Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Shunsuke Mito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Shunsuke Mito'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shunsuke Mito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunsuke Mito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shunsuke Mito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunsuke Mito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2020 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2021 yılında JFA Academy U18

1 Şubat 2021 yılında Albirex Niigata

Shunsuke Mito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunsuke Mito şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Shunsuke Mito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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