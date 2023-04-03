Shunsuke Tasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Tasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Tasaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunsuke Tasaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunsuke Tasaka 27 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田坂 俊輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunsuke Tasaka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shunsuke Tasaka'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunsuke Tasaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunsuke Tasaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Takushoku Univ.
Shunsuke Tasaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunsuke Tasaka şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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