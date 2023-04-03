Shunsuke Tsurumaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunsuke Tsurumaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunsuke Tsurumaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunsuke Tsurumaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunsuke Tsurumaki 29 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鶴巻 俊輔 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunsuke Tsurumaki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shunsuke Tsurumaki'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunsuke Tsurumaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunsuke Tsurumaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunsuke Tsurumaki şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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