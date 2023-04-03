Shunta Araki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunta Araki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunta Araki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunta Araki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunta Araki 24 Ekim 1999 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荒木 駿太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunta Araki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shunta Araki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shunta Araki'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shunta Araki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunta Araki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shunta Araki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunta Araki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Komazawa Univ.

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

1 Şubat 2023 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2024 yılında Sagan Tosu

Shunta Araki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunta Araki şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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