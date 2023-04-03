Shunta Jonishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunta Jonishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunta Jonishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunta Jonishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunta Jonishi 14 Ağustos 2004 tarihinde ---, Kyoto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 上西 駿大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunta Jonishi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shunta Jonishi'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shunta Jonishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunta Jonishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shunta Jonishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunta Jonishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunta Jonishi şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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