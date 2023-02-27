Shunta Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunta Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunta Tanaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunta Tanaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunta Tanaka 26 Mayıs 1997 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田中 駿汰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunta Tanaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Shunta Tanaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Shunta Tanaka'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shunta Tanaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunta Tanaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shunta Tanaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunta Tanaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Osaka Uni H&SS

19 Temmuz 2019 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2020 yılında Osaka Uni H&SS

1 Şubat 2020 yılında H. C. Sapporo

Shunta Tanaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunta Tanaka şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shunta Tanaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NSC Hokuto SC, Gamba Osaka Jr Yth, Riseisha HS, Osaka University of Health & Sport Sciences

Japonya takımında 3 numaralı formasıyla 14 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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