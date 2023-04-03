Shunya Harada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunya Harada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunya Harada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shunya Harada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shunya Harada 9 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 原田 竣矢 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shunya Harada Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shunya Harada'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shunya Harada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shunya Harada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Shunya Harada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shunya Harada şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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