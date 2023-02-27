Shunya Sakai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunya Sakai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shunya Sakai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shunya Sakai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shunya Sakai 16 Nisan 2004 tarihinde Koshi, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 坂井 駿也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shunya Sakai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shunya Sakai'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shunya Sakai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shunya Sakai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shunya Sakai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shunya Sakai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Sagan Tosu

Shunya Sakai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shunya Sakai şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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