Shusaku Nishikawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shusaku Nishikawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shusaku Nishikawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shusaku Nishikawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shusaku Nishikawa 18 Haziran 1986 tarihinde Usa, Oita şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西川 周作 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shusaku Nishikawa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Shusaku Nishikawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 5 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Shusaku Nishikawa'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shusaku Nishikawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/shusaku_1

Shusaku Nishikawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shusaku Nishikawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shusaku Nishikawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shusaku Nishikawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2005 yılında Oita Trinita

1 Şubat 2010 yılında Sanf. Hiroshima

5 Ocak 2014 yılında Urawa Reds

Shusaku Nishikawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shusaku Nishikawa şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shusaku Nishikawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Usa Yokkaichi South Elementary, Usa FC (1999-2001), Oita Trinita Yth (2002-2004)

Japonya takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.